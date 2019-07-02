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Tanınmış yüzücü köpek balığı saldırısına uğradı

Sydney'in Manly plajında köpek balığı saldırısına uğrayan tanınmış okyanus yüzücüsü Peter Schultz, yaralı kurtuldu.

02 Temmuz 2019 Salı 09:23
Tanınmış yüzücü köpek balığı saldırısına uğradı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Manly plajında, köpek balığının saldırısına uğrayan profesyonel erkek yüzücünün, sırt ve karın bölgelerinin yanı sıra bacağından yaralandığı bildirildi. 

Avustralya Yayın Kurumu'nun haberine göre Sydney'in kuzeyindeki Manly plajında, sabahın erken saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte yüzen tanınmış okyanus yüzücüsü Peter Shultz (54) köpek balığının saldırısına uğradı. 

Yaklaşık iki yıl önce İngiliz Kanalı'nı yüzerek geçmeyi başaran Shultz'un, saldırıda sırt, bel ve sol bacağından yaralandığı belirtildi. 

Kendi imkanlarıyla yakınlardaki bir kayaya çıkarak kurtulmayı başaran Shultz'un, acil servis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 

Saldırıyı görmediklerini ancak arkadaşlarının yardım istemesi üzerine durumu fark ettiklerini belirten görgü tanıklarından Danny Lucas, Shultz ile şakalaşıp sohbet ettiklerini, bilincinin yerinde olduğunu söyledi. 

Stabil durumda hastaneye kaldırıldığı bildirilen profesyonel okyanus yüzücüsü Shultz, 2017 yılında İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni, diğer adıyla İngiliz Kanalı'nı 11 saat 58 dakikada yüzerek geçmişti. 

Shultz'a saldıran köpek balığının büyüklüğü ve türü hakkında araştırma başlatan yetkililer, bölgedeki plajların ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Peter Schultz
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