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Tanzanya'da kilise ayininde izdiham: 20 ölü

Tanzanya'da bir stadyumda düzenlenen kilise ayininde çıkan izdihamda 20 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

02 Şubat 2020 Pazar 13:39
Tanzanya'da kilise ayininde izdiham: 20 ölü

Tanzanya'da bir hükümet yetkilisinin verdiği bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki  Kilimanjaro Dağı'nın yamaçlarına yakın Moshi kasabasında ayin için bir stadyumda toplanan binlerce kişi izdihama neden oldu.

Reuters haber ajansına konuşan Moshi bölge komiseri Kippi Warioba, olayda yirmi kişinin öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kippi Warioba, ölenlerin 5'inin çocuk olduğunu belirtti.

"Kutsanmış yağ" ile refah vaat ediliyor

Rahip Boniface Mwampos stadyumda, ibadet edenlere refah ve hastalıkları iyileştirmeyi vaat ettiği "kutsanmış yağ" ayini düzenledi.

Yetkililer, gece yapılan ayinin aşırı kalabalık ve havanın da karanlık olması dolayısı ile ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Cemaatin gelirlerinin %10'u kiliseye

Tanzanya'da son yıllarda insanları yoksulluktan kurtarmayı ve mucize tedaviler geliştirmeyi vaat eden "refah müjdecisi" papazlarının sayısında  artış görülüyor.

55 milyon nüfuslu ülkede binlerce kişi, Pentikostal Klisesinin cemaati. Pentikostal Kilisesinin ana gelir kaynağının ise ibadet edenlerinin gelirlerinin yüzde 10'nu kiliseye verdiği ve "tithe" adı verilen katkı payı olduğu biliniyor.

Anahtar Kelimeler:
TanzanyaLöüIzdihamHaberKırbıs
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