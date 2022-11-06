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Tanzanya'da yolcu uçağı göle düştü

Tanzanya'da yolcu uçağı, iniş yapmaya çalıştığı esnada Victoria Gölü'ne düştü.

06 Kasım 2022 Pazar 11:54
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Tanzanya'da yolcu uçağı göle düştü



Tanzanya’da Bukoba'daki bir havaalimanına inmeye çalışan bir yolcu uçağının Victoria Gölü'ne düştüğü belirtildi. 

Devlet ait TBC adlı yayın kuruluşu, şu ana kadar 15 kişinin kurtarıldığını, ancak ülkedeki en büyük havayolu şirketi Precision Air’e ait uçaktaki yolcu sayısının kveya herhangi bir ölüm olup olmadığının şu anda bilinmediğini duyurdu. 

TBC, başkent Darüsselam'dan kalkan uçağın "bu sabah fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle Victoria Gölü'ne düştüğünü" bildirdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sosyal medyada dolaşan görüntüler ise uçağın neredeyse tamamen su altında olduğunu gösterdi.

TBC, kurtarma botlarının konuşlandırıldığını ve acil durum ekiplerinin uçakta mahsur kalan diğer yolcuları kurtarmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kurtarma operasyonu devam ederken halka sükunet çağrısında bulundu.

Bukoba Havaalanı, Afrika'nın en büyük gölü olan Victoria Gölü'nün kıyısında yer alıyor.

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