Tarihe geçmelerine saniyeler kalmıştı… Başbakan güçlükle teselli etti

ISRO Başkanı Kailasavadivoo Sivan, yaptığı açıklamada, Chandrayaan-2’nin iniş modülü Vikram’ın Ay yüzeyine iniş sürecinin 2 Eylül’den bu

yana planlandığı gibi gittiğini belirtti. Sivan, Vikram Ay yüzeyine 2.1 kilometre kadar yaklaştığında modül ile irtibatın kaybolduğunu, verileri incelediklerini kaydetti.

Modülün inişini, ISRO’da 60 öğrenciyle izleyen Başbakan Narendra Modi, irtibatın kesilmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bilim insanlarından cesur olmalarını ve umutlarını kaybetmemelerini istedi.

Başbakan Modi, Kailasavadivoo Sivan’ı güçlükle teselli etti.

Başarısız denemenin ardından gözyaşlarına boğulan ISRO Başkanı Sivan’ı teselli eden Modi, “Daha yüksek başarılara ulaşacağız. Bilim adamlarımıza, Hindistan’ın sizinle gurur duyduğunu söylemek istiyorum. Ulusal ilerleyişimize olağanüstü bir katkı sağlayan istisnai profesyonellersiniz” dedi.

Dördüncü ülke olacaklardı

Vikram, 2 Eylül’de Ay’ın yörüngesinde bulunan Chandrayaan-2’den ayrılmıştı. Vikram’ın Ay’ın güney kutup bölgesinde iki krater arasında kısmen

düzlük olan bölgeye indirilerek, burada 100 milyon ton su içerdiği sanılan kraterleri incelemesi planlanıyordu.

Chandrayaan-2, Hindistan’ın Ay yüzeyine ilk yumuşak iniş denemesiydi. İniş modülü başarılı olsaydı, Hindistan, ABD, Rusya ve Çin’den sonra

Ay’a yumuşak iniş yapan 4’üncü ülke olacaktı. Uydu, iniş ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, 22 Temmuz’da fırlatılmıştı.

Hindistan, 2022 yılına kadar uzaya insan göndermeyi planlanıyor.