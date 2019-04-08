Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Tarihi fotoğraf, böylesi ilk kez oluyor… Prens William ajan oldu!

İngiltere'de attıkları her adım yakından takip edilen Kraliyet Ailesi üyeleri basının gündeminden düşmüyor. İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William'ın 3 hafta boyunca ajanlık eğitimi aldığı ortaya çıktı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 10:36
Tarihi fotoğraf, böylesi ilk kez oluyor… Prens William ajan oldu!
banner44

Prens William’ın ülkenin en önemli istihbarat kuruluşlarıyla 3 hafta geçirerek aldığı eğitim, Kensington Sarayı tarafından paylaşılan bir fotoğrafla duyuruldu.

William, iç istihbarat teşkilatı MI5, dış istihbarat teşkilatı MI6 ve İngiltere Güvenlik İstihbarat Dairesi’nde (GHCQ) birer hafta görev aldı.

Kraliyet Ailesi’ne yakın bir kaynağın İngiliz basınına verdiği bilgilere göre, William paylaşılan fotoğrafın aksine sadece masa başında değil, eğitim kapsamında sahada da aktif olarak bulundu.

Prens William’ın üst düzey görevlilerin yanı sıra diğer çalışanlarla da yakın bir iletişim kurduğu, ülkenin güvenliği için gösterilen çabaları anlamak için bunun önemine dikkat çektiği belirtiliyor.

banner41

Sosyal medyada James Bond ve Prens William fotoğrafları karşılaştırıldı.

Prens William, Kraliyet üyeleri arasında bu tarz bir eğitimden geçen ilk isim oldu. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, Prens William’ı sinema tarihinin kült karakteri İngiliz ajan James Bond’a benzetti.

James Bond’u canlandıran aktörlerden Pierce Brosnan ve Prens William.

Binlerce kullanıcı William’ın fotoğraflarını, filmlerdeki sahnelerle kıyasladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Prens William
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ameliyat için 4 yıl sonraya gün verildi
Ameliyat için 4 yıl sonraya gün verildi
Erdoğan ve Putin'den Moskova'da önemli açıklamalar
Erdoğan ve Putin'den Moskova'da önemli açıklamalar
Korkunç kaza… Yol işçisi metrelerce havaya uçtu!
Korkunç kaza… Yol işçisi metrelerce havaya uçtu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim