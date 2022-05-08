Tarihi otelde patlama

Küba'nın başkenti Havana'da dün tarihi bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. AA'nın haberine göre, Küba Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, gaz kaçağından kaynaklanan şiddetli patlama nedeniyle ölenlerin sayısının arttığı bildirildi.

Patlamada şimdiye kadar 22 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, 14'ü çocuk, 74 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, ölenler arasında bir çocuk ile hamile bir kadının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

DEVLET BAŞKANI, KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Yaralıları hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil "talihsiz bir kaza" olduğunu söyleyerek, vatandaşlardan kan bağışı çağrısında bulundu.

Küba basınına göre, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı öne sürüldü. Saratoga isimli 5 yıldızlı oteldeki patlamada ilk belirlemelere göre sekiz kişi ölmüş, 13 kişi kaybolmuştu.

1933'TEN BERİ OTEL OLARAK HİZMET VERİYOR

Covid-19 salgını sebebiyle iki yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması beklenen tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana ise otel olarak hizmet verdiği kaydedildi. Otelde daha önce Beyoncé and Jay-Z gibi ünlü isimler kalmıştı.