Künye
Kıbrıs 20
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Flaş Haber
Feci kazada yaralılar var
Kapat

Tarihi otelde patlama

Küba'nın başkenti Havana'da tarihi bir otelde meydana gelen patlamada en az 22 kişi vefat etti ve 74 kişi yaralandı. Patlamaya bir gaz sızıntısının sebep olduğu belirtildi.

08 Mayıs 2022 Pazar 13:22
0 Okunma
Tarihi otelde patlama

Küba'nın başkenti Havana'da dün tarihi bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. AA'nın haberine göre, Küba Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, gaz kaçağından kaynaklanan şiddetli patlama nedeniyle ölenlerin sayısının arttığı bildirildi.

Patlamada şimdiye kadar 22 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, 14'ü çocuk, 74 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, ölenler arasında bir çocuk ile hamile bir kadının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

DEVLET BAŞKANI, KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU 

Yaralıları hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil "talihsiz bir kaza" olduğunu söyleyerek, vatandaşlardan kan bağışı çağrısında bulundu.

Küba basınına göre, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı öne sürüldü. Saratoga isimli 5 yıldızlı oteldeki patlamada ilk belirlemelere göre sekiz kişi ölmüş, 13 kişi kaybolmuştu.

1933'TEN BERİ OTEL OLARAK HİZMET VERİYOR 

Covid-19 salgını sebebiyle iki yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması beklenen tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana ise otel olarak hizmet verdiği kaydedildi. Otelde daha önce Beyoncé and Jay-Z gibi ünlü isimler kalmıştı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bize kalan tek şey bu"
"Bize kalan tek şey bu"
500 bin kişi incelendi
500 bin kişi incelendi
Ölen genç kadının mezarını kazıp cesedine tecavüz ettiler
Ölen genç kadının mezarını kazıp cesedine tecavüz ettiler










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim