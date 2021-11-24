Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Paketçi hastanelik oldu!
Paketçi hastanelik oldu!
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
banner107

Tarihin en acımasız seri katili

Kurbanlarını öldürdükten sonra onları kıyma haline getiren tarihin en acımasız seri katili: Robert Pickton

24 Kasım 2021 Çarşamba 10:06
0 Okunma
Tarihin en acımasız seri katili
banner108

Korku filmlerini izlemeyi herkes mutlaka bir kez de olsa denemiştir. Orada bahsi geçen korku hikâyelerinde de daha ürkütücü bir seri katilden söz edeceğiz. Kurbanlarını öldürdükten sonra acımasız bir şekilde işkencelerine devam eden Robert Pickton, Kanada tarihinin en soğukkanlı seri katillerinden biri olarak kabul ediliyor. Ünü Kanada sınırlarını aşarak dünyaya ulaşan Pickton, Pig Farmer Killer (Domuz Çiftliği Katili) olarak anılıyor.

Robert Pickton, 19 Temmuz 1978 yılında Vancouver’de doğdu. Domuz çiftliğinde yaşayan annesi ve babasının ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Ablası Louise, ailenin bir kızın domuz çiftliğinde büyümesinin uygun olmadığını düşündükleri için akrabalarının yanına yaşamaya gitti. Robert ve küçük kardeşi David, daha çocukluk dönemlerinde çiftlikte çalışmaya başladı. Çoğunlukla gübre kokan pis kıyafetlerle okula gitmek zorunda kalıyordu ve yaşıtları tarafından “kokuşmuş domuzcuk” lakabıyla anılıyordu. Bu durum onda özgüven sorunu yaratmasına rağmen gençlik dönemlerine kadar okula gitti. Evcil hayvanı olarak kabul ettiği buzağıyı ahırda katledilmiş bir şekilde gördüğünde okulu bırakmaya ve kasap çırağı olmaya karar verdi.

ÇİFTLİKTE TEK BAŞINA YAŞIYORDU

Anne ve babasının ölümünden sonra kardeşlerinin haklarında vazgeçmesi üzerine domuz çiftliğinin bütün yönetimi Robert’a kaldı. Çiftlikte tek başına olmasının yarattığı psikolojik buhran onun psikopat yanının ortaya çıkmasına neden oldu. 20 yıl içinde 49 seks işçisini katlettiği ortaya çıktı. Bu rakam resmi olmayan bilgilere göre 60’a kadar çıkıyordu. Öldürdüğü kadınların cesedeni gömmek ya da atmak yerine yok etmeyi tercih ediyordu. Kurbanlarının etlerini parçaladıktan sonra kıyma makinesinden geçiren Robert, kimi zaman bu kıymayı domuzların yem olarak veriyor kimi zaman köylüye dağıtıyor kimi zaman ise domuz etiyle karıştırarak satıyordu.

22 Şubat 2002 yılında yakalanan Robert, 27 cinayet ve 1 cinayete teşebbüsten suçlu bulundu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Robert’ın kurbanlarının sayısı günümüzde dahi kesin olarak ortaya çıkartılamadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’de işlemediği suçtan 43 yıl hapis yatan mahkum serbest bırakıldı
ABD’de işlemediği suçtan 43 yıl hapis yatan mahkum serbest bırakıldı
Albatroslar arasındaki 'boşanma'lar arttı
Albatroslar arasındaki 'boşanma'lar arttı
Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısı Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısı Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim