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Tarihin en pahalı spor ayakkabısı!

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:25
Tarihin en pahalı spor ayakkabısı!

Nike marka bir çift ayakkabı, 437 bin 500 dolara satıldı. 1972'de elle yapılan ayakkabıları, Kanadalı bir koleksiyoner aldı.

Amerikan firması Nike’nin 1972 yılında tasarlanan bir çift ayakkabısı 437 bin 500 dolara satıldı. ‘Nike Waffle Racing Flat Moon Shoe’ olarak bilinen koşu modeli, New York’ta düzenlenen müzayedenin ardından tarihin en pahalı ayakkabıları oldu.

Sotheby’s Müzayede Evi’nin bu satıştan 160 bin dolar beklediği belirtilirken, Kanadalı koleksiyoncu Miles Nadal fiyatı yükseltti. Ayakkabılar, Nike firmasının eş kurucularından Bill Bowerman tarafından bir waffle makinesi kullanılarak tasarlanmıştı. 1972 Olimpiyatı denemeleri için sadece 12 tane üretilen el yapımı ayakkabıların hayatta kalan son çiftinin, müzayedede satılanlar olduğu sanılıyor.

‘TARİHİ BİR SANAT ESERİ’

Müzayedede, Adidas gibi başka firmaların da nadir bulunan 100 modeli satışa çıkarılmıştı. Nadal’ın, bazı başka ayakkabılara da 850 bin dolar harcadığı belirtildi. Kanada’da bir yatırım firmasının da sahibi olan Nadal, Moon Shoe için “Spor tarihi ve popüler kültür için tarihi bir sanat eseri” dedi. Nadal, müzayededen topladığı ayakkabıları sergileyeceğini de açıkladı.

Bugüne dek en pahalı spor ayakkabılar, basketbol efsanesi Michael Jordan’ın 1984 Olimpiyatı’nın finalinde giydiği ve imzaladığı Converse çiftiydi. Bu ayakkabılar 2017 yılında Kaliforniya’da yapılan bir müzayedede 190 bin dolara satılmıştı.

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Son Güncelleme: 25.07.2019 09:45
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