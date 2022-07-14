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Tarihteki en büyük bilgi sızdırma olayında karar

CIA tarihindeki en büyük bilgi sızdırma olayında yargılanan eski ajan suçlu bulundu. Eski ajanın WikiLeaks'e sızdırdığı belgelerde, CIA'nın Apple ve Android yazılımların yanı sıra Smart özellikli televizyonlara nasıl sızdığı da yer alıyor. İşte haberin detayları...

14 Temmuz 2022 Perşembe 22:05
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Tarihteki en büyük bilgi sızdırma olayında karar
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) tarihindeki en büyük "gizli bilgi sızdırma" olayında yargılanan eski CIA çalışanı Joshua Schulte, New York'ta görülen davada kendisine yöneltilen 9 suçtan jüri tarafından suçlu bulundu.

CIA'de bilgisayar programcısı olarak çalışan ve teşkilatın Apple ve Android yazılımların yanı sıra Smart özellikli televizyonlara nasıl sızdığının da ortaya çıktığı 8 bin 761 sayfalık belgeyi WikiLeaks'e veren Shulte, yeniden mahkemeye çıktı.

CIA tarihindeki en büyük bilgi sızdırma suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan Shulte, aralarında "ulusal savunmaya ilişkin bilgilerin yasa dışı olarak ele geçirilmesi" ve "suç delillerinin karartılması"nın da aralarında bulunduğu 9 suçtan suçlu bulundu.

Jürinin 4 günlük müzakereden sonra aldığı kararın ardından hakim, Schulte'a ceza verecek.

80 YIL HAPİS CEZASI

Eski CIA çalışanının 80 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Davaya ilişkin açıklama yapan New York Güney Bölge Mahkemesi Savcısı Damian Williams, "Joshua Adam Schulte, terör örgütleriyle ve dünya çapındaki diğer kötü niyetli odaklarla savaşmak için kullanılan, ülkenin en değerli istihbarat toplama siber araçlarından bazılarına erişimi olan bir CIA programcısıydı. Schulte, CIA'e karşı kızgınlık beslemeye başladığında, bu araçları gizlice topladı ve WikiLeaks'e sağladı. En kritik istihbarat araçlarımızdan bazılarını kamuoyuna, dolayısıyla da düşmanlarımıza duyurdu." ifadelerini kullandı.

Savcı Damian, Schulte'un, yaptığının ABD için "olağanüstü tehdit oluşturabileceğinin" ve "ABD'ye zarar vermek isteyenlere kritik istihbarat sağlayarak istihbarat topluluğu üzerinde yıkıcı etkiye sahip olabileceğinin farkında olduğunu" belirtti.

Damian, "Bugün Schulte, Amerikan tarihinin en küstah ve zarar verici casusluk eylemlerinden biri için mahkum edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Shculte ise mahkemede yaptığı savunmada, FBI ve CIA tarafından "günah keçisi" olarak seçildiğini ve kendisine tuzak kurulduğunu ileri sürdü.

Eski CIA çalışanı "Yüzlerce kişinin o bilgilere erişimi vardı. Yüzlerce kişi o bilgileri çalmış olabilir." dedi ve kendisine yöneltilen suçlamalarda makul şüphe bulunduğunu söyledi.

8 BİN 761 SAYFALIK BİLGİ PAKETİ PAYLAŞILMIŞTI

İddiaya göre Shulte bilgi sızdırma suçunu 2016 yılında işlemişti ve CIA'in siber faaliyetleriyle ilgili 8 bin 761 sayfalık bilgi paketi, "Vault-7" olarak 2017'de WikiLeaks'te yayınlanmıştı.

Bilgi paketinde, CIA'in siber amaçlı Apple ve Android telefonlara izinsiz erişim sağlanması, Smart özellikli televizyonlara izleme amaçlı kötü yazılımlar gönderilmesine ilişkin kapsamlı yazılım kodları ve kullanım yöntemleri yer alıyordu.

2018'de tutuklanan Schulte, ilk kez 2020'de hakim karşısına çıkmış, bir hafta kadar süren duruşma jürinin ortak karara varamaması nedeniyle ertelenmişti. (AA)

Anahtar Kelimeler:
CIABilgi Sızdırma
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