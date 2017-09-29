Uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, geçen nisan ayından bu yana ülkeyi etkisi altına alan kolera salgınının "tarihteki en büyük salgın" olduğunu duyurdu.

Oxfam, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "27 Nisan'dan bu yana hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 100'ü aştı, 755 bin şüpheli vaka tespit edildi. Bu, tarih boyunca kaydedilen en yüksek rakam." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, şüpheli vaka sayılarının kasım ayına kadar 1 milyon kişiye ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

Oxfam'ın İnsani Yardım Müdür Yardımcısı Nigel Timmins ise açıklamada, Yemen'de dünyadaki en büyük insani krizin yaşandığını kaydetti. Timmins, Yemen krizinin gittikçe kötüleştiğine ve ülkede 2 yılı aşkın süredir devam eden savaşın koleranın yayılması için benzersiz bir ortam hazırladığına dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) önceki gün yayımladığı raporda, kolera salgınının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 745 bin 205 şüpheli vaka görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 119 kişinin öldüğü belirtilmişti.