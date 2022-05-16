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Tarikat liderinin dışkısını yiyip idrarını içen müritler öldü

Tayland’da 74 yaşındaki tarikat lideri Tawee Nanlan müritleri ile ormanda bir tören gerçekleştirdi

16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:08
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Tarikat liderinin dışkısını yiyip idrarını içen müritler öldü

53 yaşındaki Khun Jenjira isimli kadın, 80 yaşındaki annesinin, bir tarikatın etkinliğine katıldığını ve tarikat üyelerinin annesinin etkinlikten ayrılmasına izin vermediğini söyleyince polis etkinliğe baskın yaptı. Ormanının ortasındaki eve baskın yapan ekipler, bir bebeğin de dahil olduğu 11 üyenin cesetlerini buldu.

DIŞKI YEMESİNİ İZLEDİ

Oda TV'de yer alan habere göre, annesini ziyareti sırasında karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığa uğradığını dile getiren Khun Jenjira, "Annemi ziyarete gittim ve kadınların ve erkeklerin belirli bir kıyafet zorunluluğu olduğunu söylediler. Eve girmeden hemen önce herkes ayakkabılarını çıkarttı. Ama daha da şok edici olan şey, annemin liderin balgamını yüzüne sürtmesini ve adamın dışkısını yemesini izlememdi” diye konuştu.

SALGINDAN KORUDUĞUNU SÖYLEDİ

Sözde tarikat lideri Tawee Nanlan, tarikatına dahil olan üyelerini salgından ve ölümcül hastalıklardan koruduğunu söyleyerek güvenlik altında tuttuğu iddia edildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Tawee Nanlan, polise verdiği ifadede tüm dinlerin babası olduğunu, müritlerine dışkısını yedirip idrarını içirerek onları hastalıklara karşı koruduğunu söylemiş ve müritlerinin hiçbirinin zorla dışkı yiyip idrar içmediğini sözlerine eklemiş. Bazı müritler ise Nanlan’nın balgamını yüzlerine sürerek koronavirüse karşı bağışıklık kazandıklarını iddia etti.

Kendisini tarikat lideri olarak tanımlayan Tawee Nanlan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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