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Tarım Dairesi'nden tahılda mantar, bit ve güve uyarısı geldi

Tarım Dairesi, tahıl arazilerinde mantar, yaprak biti ve yaprak güvesi (Sirividi) hastalıklarına rastladığı uyarısında bulundu.

23 Ocak 2018 Salı 22:45
Tarım Dairesi'nden tahılda mantar, bit ve güve uyarısı geldi
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Tarım Dairesi, tahıl arazilerinde mantar, yaprak biti ve yaprak güvesi (Sirividi) hastalıklarına rastladığı uyarısında bulunarak, zirai mücadele çağrısı yaptı ve ilaç tavsiye etti.

Tahıl üreticilerinin tarlalarını sürekli kontrol etmelerini isteyen daire, hastalık ve zararlıların görülmesi durumunda Tarım Dairesi’nden daha fazla bilgi temin edilebileceği belirtildi.

Hastalıklarla mücadelede “150g Propiconazole +150g Difenoconazole EC”, “90g/l  Propiconazole +400g/l Difenoconazole EC” ve “37,5 g/l Azoxystrobin +62,5 g/l Propiconazole SC” tavsiye edildi.

Zararlılarla mücadelede ise “Cypermethrin 100 g/l EW”, “Lambda-cyhalothrin 50g/l EC” ve “Alpha-cypermethrin 100 g/l EC” önerildi.

SARARMALARA DİKKAT

Daireden tahıl üreticilerine yönelik yapılan duyuruda, tahıl arazilerinde sararmalar görülmesi üzerine Tarım Dairesi’ne bağlı Zirai Mücadele ve Karantina Şubesi tarafından tarlalarda yapılan incelemeler sonunda “Pyrenophora teres” ve “Cochliobolus sativus” tipi mantar hastalıklarının görüldüğü kaydedildi.

Bunun yanında yaprak bitleri ve tahıl yaprak güvesi (Sirividi) gibi zararlıların da tespit edildiği belirtildi.

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