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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı seminer düzenliyor

01 Kasım 2019 Cuma 15:22
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı seminer düzenliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Değirmenlik’te, Döl Verimini Etkileyen Faktörler ve Yavru Kaybı konusunda seminer düzenlenecek.

Bu çerçevede, 5 Kasım Salı günü saat 19.00’da Değirmenlik Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nde Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya tarafındanDöl Verimini Etkileyen Faktörler ve Yavru Kaybı’na ilişkin seminer verilecek.

Ayrıca Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) ekibi tarafından SÜTEK’in işlevselliği ile ilgili sunum gerçekleştirilecek.

Seminer bölgedeki tüm üreticilere açıktır.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar
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