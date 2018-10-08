Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95680
ALTIN
234.520
DOLAR
6.1425
STERLİN
8.0040
EURO
7.0431
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...
NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun
NASA'dan Uyarı
Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik
Instagram değişti!
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri...
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi

Tarlada koşarken aslan yavrusu buldu

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:48
Tarlada koşarken aslan yavrusu buldu

Hollanda'nın orta kesimlerindeki bir tarlada koşuya çıkan bir kişi, terk edilmiş bir aslan yavrusuyla karşılaştı.

4 aylık olduğuna inanılan aslan yavrusu Utrecht kentinin dışında, bir kafesin içinde bulundu.

Hollanda Devlet Televizyonu NOS'un haberin göre bir vetenerin muayenesinden geçirilen aslan yavrusu, daha sonra ülkenin kuzeyindeki Aslan Vakfı'na götürüldü.

Polis, aslan yavrusunun sahibini bulabilmek için halkın bilgisine başvurdu.

Utrehct'in 10 kilometre kuzeyindeki Tienhoven köyünde devriyeye çıkan polis memurları için pek sıradan bir gün olmadı.

Yerel polis güçlerinin Twitter hesabında "Bugün arkadaşlarımız Tienhoven'den garip bir ihbar aldılar. Birşeyler gördünüz ya da duydunuz mu?" mesajı paylaşıldı.


Resmi Twitter'da görüntüle

Veteriner Peter Klaver RTL Nieuws'a yaptığı açıklamada, olay yerine gittiğinde şoke olduğunu söyledi.

Klaver "Hayvan bayıltmak hatta aslan ve kaplan bayıltmak için dünyanın dört bir yanına gittim ama hiç böyle bir şey yaşamadım" dedi.

Klaver aslanın bulunduğu kafesin pek sağlam olmadığını ve hayvanın istese çıkabileceğini anlattı ve "Ama sonunda aslanı bayıltmadan kafesiyle birlikte araca koymayı başardık" diye konuştu.

Polis ise "son dönemde aslan satın almış" ya da aslan yavrusu konusunda bilgisi olanların yardımcı olmasını talep etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Aslan YavrusuHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın konuştuğu olayda oklar ona çevrildi… Banksy ifşa mı oldu?
Dünyanın konuştuğu olayda oklar ona çevrildi… Banksy ifşa mı oldu?
Irak’ın kuzeyine hava harekâtı
Irak’ın kuzeyine hava harekâtı
Bu kadarına da pes! Direksiyona maymunu geçirdi
Bu kadarına da pes! Direksiyona maymunu geçirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim