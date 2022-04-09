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Tartışma yaratacak film geliyor!

Netflix'in rekortmen dizisi Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk'dan yeni film müjdesi geldi... 50 yaşındaki yönetmen Killing Old People Club (Yaşlıları Öldürme Kulübü) isimli uyarlamanın tartışma yaratacağını iddia etti.

09 Nisan 2022 Cumartesi 22:43
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Tartışma yaratacak film geliyor!

Squid Game ilk sezonuyla yayınlanmaya başladığında ne yaratıcısı Hwang Dong-hyuk ne de platform küçük kıyametin kopacağından habersizdi. Güney Kore çıkışlı dizi 90 ülkede 142 milyon eve girdi.
Dizinin ikinci sezonu merakla beklenirken dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk’tan yeni bir uzun metraj çalışması açıklaması geldi.

Taslak hazırlandı

Diziden çok daha sert ve şiddet içerikli olacağı söylenen yapım Umberto Eco’nun Gülün Adı adlı kitabının uyarlaması olacak. Adı Killing Old People Club (Yaşlıları Öldürme Kulübü) olarak açıklanan film ile ilgili Hwang Dong-hyuk MipTV’ye verdiği röportajda film için romandan yola çıkan 35 sayfalık bir taslak senaryo yazdığını söyledi.

Yaşlıların saklanması gerekecek

Dong-hyuk, verdiği röportajda Killing Old People Club filminin pek çok tartışmaya yol açacağını tahmin ettiğini ve hatta filmi izleyecek kimi yaşlı insanlardan saklanması gerekebileceğini iddia etti.

Güney Koreli yönetmen Squid Game’in ikinci sezonunu yazdığını ve dizinin 2024 yılında tamamlanmasını umduğunu açıkladı. Squid Game, Netflix'in en çok izlenenler sıralamasının zirvesine sadece 28 günde ulaşmıştı. Ve dizi halen Netflix’in en çok izlenen yapımı olarak öne çıkıyor.

Dizi borca batmış 456 insanın, 39 milyon dolarlık ödül uğruna ölümcül bir yarışmanın cazibesine kapılmasının hikayesini anlatıyor.

Son Güncelleme: 09.04.2022 22:49
Anahtar Kelimeler:
NetflixSquid Game
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