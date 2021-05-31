Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün ek tutukluluk
3 gün ek tutukluluk
Araçtan hassas terazi çıktı
Araçtan hassas terazi çıktı
İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlenen 2 Şahıs İhraç Edilmeyi Bekliyor
İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlenen 2...
Eski nişanlıya tecavüz iddiası
Eski nişanlıya tecavüz iddiası
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kapat

'Tarzan' rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara hayatını kaybetti

"Tarzan" film serisindeki Tarzan rolüyle dünya çapında tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara'nın bulunduğu uçak düştü. Yetkililer uçaktan sağ kurtulan olmadığını ve Lara dahil 7 kişinin yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:00
171 Okunma
'Tarzan' rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara hayatını kaybetti

"Tarzan" film serisindeki Tarzan rolüyle dünya çapında tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara'nın, Tennessee'de göle düşen uçakta olduğu ve beraberindeki 6 kişiyle birlikte yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiği açıklandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Tennessee eyaletine bağlı Nashville yakınlarındaki Smyrna havalimanından kalkış yapan bir uçak, kısa süre sonra Smyrna'daki Percy Priest Gölü'ne düştü.

Yetkililer söz konusu uçakta bulunan 7 kişi arasında "Tarzan" rolüyle tanınan Joe Lara ve "Hristiyan diyet gurusu" olarak nam salan eşi Gwen Shamblin Lara'nın da bulunduğunu belirtti.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, söz konusu uçaktan sağ çıkan olmadığının tahmin edildiğini ve kazanın nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

Öte yandan dalgıç ekipleri gölden uçağın bazı parçalarını ve insan kalıntılarını çıkardıklarını ancak tüm cesetlerin bulunması için arama çalışmalarını pazartesi günü de sürdüreceklerini kaydetti.

California'da 1962 yılında dünyaya gelen Joe Lara, müzik kariyerinin yanında oyunculuk da yapmıştı. Birçok Hollywood yapımında rol alan Lara'ya şöhreti, 1989'da yayınlanan "Tarzan Manhattan'da" filmi ve 1996-1997 yıllarında yayınlanan "Tarzan: Epik Maceralar" isimli televizyon dizisinde üstlendiği başroller getirmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da virüs deneyi: 5 bin kişilik konser düzenlendi
Fransa'da virüs deneyi: 5 bin kişilik konser düzenlendi
İngiltere'de aşı sertifikası uygulamasından vazgeçildiği iddiası
İngiltere'de aşı sertifikası uygulamasından vazgeçildiği iddiası
Hindistan'da ağır bilanço!
Hindistan'da ağır bilanço!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim