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Tavuğu servet yumurtladı!

İngiltere’de yaşayan tavuk yetiştiricisi Annabel Mulcahy, her sabah olduğu gibi tavuklarının kümesine gitti. Ancak Mulcahy’ı bu kez milyarda bir görülebilecek bir sürpriz bekliyordu. Tavuklarının yumurtalarını toplayan kadın bir tanesinin diğerlerinden farklı olduğunu anladı. Tamamen küresel formdaki yumurtanın değerinin binlerce dolar olması kadını sevince boğdu.

12 Ağustos 2022 Cuma 16:03
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Tavuğu servet yumurtladı!


İngiltere’nin Oxfordshire şehrindeki Brize Norton bölgesinde yaşayan Anabel Mulchay tavuk yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlıyordu. 20 yıldır tavuk beslediğini dile getiren kadın, Twinskie adını verdiği tavuğunun kendisine tamamen küresel formda bir yumurta vermesiyle şaşkına döndü. İnternetten araştırma yapan kadın yumurtanın binlerce dolar ödemeye niyetli alıcıları olduğunu keşfetti ve bu olayın milyarda bir kez görülebileceğini öğrendi.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADIK

Tavuk kümesinden diğerlerinden farklı bir yumurta gördüğünde büyük bir sevinçle çocuklarına haber verdiğini dile getiren Mulchay, “Yumurtayı satışa çıkarttım. Kazandığım parayla daha çok tavuk alacağım. Onlarla bahçemi paylaşmaktan çok mutlu oluyorum” dedi.

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