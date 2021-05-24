Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yine çocuğa cinsel saldırı!
Yine çocuğa cinsel saldırı!
“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”
11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası

Tavukları öpmeyin, kucaklamayın!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden ‘tavukları öpmeyin ve kucaklamayın’ uyarısı geldi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:21
460 Okunma
Tavukları öpmeyin, kucaklamayın!

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kümes hayvancılığıyla ilgilenen vatandaşlara uyarıda bulundu.

CDC, köylerde kümes hayvancılığı yapan kişileri, tavukların salmonella (tifo) salgınıyla ilgili dikkatli olmaya çağırdı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yapılan açıklamada, “Bahçelerinizdeki kümes hayvanlarınızı öpmeyin veya kucaklamayın” denilirken, “Onların etrafındayken yemek yemeyin ya da herhangi bir şey içmeyin. Bu, salmonella (tifo) mikroplarını ağzınıza yayabilir ve sizi hasta edebilir" ifadeleri kullanıldı.

CDC, 43 eyalette 163 kişinin salmonella bakterisi nedeniyle hastalandığını belirtirken herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

5 Yaşın altındaki çocukları etkiliyor

Bakterinin çocuklar üzerinde etkili olduğunu belirten Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, vakaların üçte birinin 5 yaşın altındaki çocuklar olduğunu söyledi.

CDC, "Kümes hayvanlarının etrafındaki çocukları her zaman denetleyin ve daha sonra ellerini düzgün bir şekilde yıkadıklarından emin olun" uyarısında bulunurken "5 yaşından küçük çocukların civcivlere, ördek yavrularına veya diğer kümes hayvanlarına dokunmasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

İshal, ateş ve mide krampları

Salmonella semptomları olarak ishal, ateş ve mide krampları açıklanırken CDC, bakterilerin vücutta enfeksiyonlara neden olabildiğini bildirdi.

Belirtilerin genellikle enfeksiyondan altı saat ila altı gün sonra başladığı ve dört ila yedi gün sürdüğü bildirilirken CDC'ye göre 5 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş ve üstü yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin bakteri nedeniyle hastaneye yatma riskinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ: Salgınla mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı yaşamını yitirdi
DSÖ: Salgınla mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı yaşamını yitirdi
Singapur'da Covid-19'u bir dakikada tespit eden nefes testinin kullanımı onaylandı
Singapur'da Covid-19'u bir dakikada tespit eden nefes testinin kullanımı onaylandı
DSÖ Direktörü: Dünya, salgında hala çok tehlikeli bir durumda
DSÖ Direktörü: Dünya, salgında hala çok tehlikeli bir durumda
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim