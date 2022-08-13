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Tayfun alarmı! Uçuşlar iptal edildi

Japonya'da etkili olan Meari Tayfunu şiddetli fırtına ve yağışlara yol açtı.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 23:06
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Tayfun alarmı! Uçuşlar iptal edildi


Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, hızlı tren seferleri askıya alındı. 191 uçuş iptal edildiği ülkede riski bölgelerde yaşayan sakinler, sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıldı.

Yaklaşık 3 haftadır rekor sıcaklık değerleri ile mücadele eden Japonya'yı bu kez Meari Tayfunu vurdu. Akşam saatlerinde Shizuoka eyaletinde karaya çıkan tayfun, birçok bölgede şiddetli yağış ve rüzgara neden oldu. Hokuriku, Kanto ve Tohoku bölgelerindeki bazı kesimlerde su baskınları yaşanırken, nehirlerdeki su seviyeleri kritik düzeye ulaştı.

Tayfunun yol açtığı sert rüzgarlar nedeniyle en az 191 uçuş iptal edilirken, Tokyo ile Atami arasındaki tren seferleri geçici olarak askıya alındı. Tokyo ve çevresindeki Chiba, Saitama, ve Kanagawa eyaletlerinden geçen tren hatlarındaki seferlerde de gecikmeler yaşandı. 

JMA: 'SEL VE HEYELAN RİSKİNE DİKKAT'

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun bu gece itibariyle etkisini artıracağı ve yarın sabaha kadar şiddetli rüzgarlar ve yağışlara neden olacağı uyarısında bulunurken, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere yüksek dalgalar, su baskınları, toprak kaymaları ve fırtına riskine karşı tetikte olma çağrısı yapıldı.

Yerel otoriteler, tahliye emirleri ve toplu taşıma hatlarında yaşanabilecek aksamalar için güncel bilgileri takip etme uyarısında bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
JaponyaTayfunFırtına
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