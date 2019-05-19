Tayland: Annesi tarafından canlı canlı gömülen bebeği köpek kurtardı

Tayland'ın kuzeyinde bir köpek, iddiaya göre 15 yaşındaki annesi tarafından gömülen yeni doğmuş bebeğin hayatını kurtardı.

Erkek bebeği, hamileliğini ailesinden saklayan 15 yaşındaki annesi terk etti.

Ping Pong adlı köpek, Ban Nong Kham köyündeki bir tarlada havlamaya ve toprağı eşelemeye başladı. Daha sonra sahibi, bebeğin toprağın altından çıkan bacağını gördü.

Bebek hastaneye kaldırıldı ve doktorlar, temizlenen bebeğin sağlık durumununun iyi olduğunu açıkladı.

Sahibi Usi Nisaikha, Ping Pong'un bir arabanın çarpmasının ardından, bir bacağını kullanamadığını söyledi.

Khaosod gazetesine konuşan Nisaikha, "Ping Pong'u bırakamadım çünkü çok sadık ve uysaldır ve tarlada ineklerimi güderken hep bana yardımcı olur. Tüm köy sever. Müthiş bir şey" dedi.

Telif hakkıKHAOSOD Image captionPing Pong ve sahibi Usa Nisaikha. Ping Pong bir arabanın çarpmasından bu yana bir bacağını kullanamıyor.

Bebeğin annesi, çocuk terk etme ve cinayete teşebbüsle suçlandı.

Bang Kong Post gazetesine konuşan Chum Puang Polis Karakolu'ndan memur Panuwat Puttakam, annenin ailesi ve bir psikoloğun bakımı altında olduğunu söyledi.

Annenin yaptıklarına pişman olduğunu söyleyen Putakkam ayrıca, büyükanne ve büyükbabasının bebeği büyütmeye karar verdiğini aktardı.