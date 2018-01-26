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Tayland'da havaalanında yangın

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Khon Kaen Havaalanı'nda yangın çıktı. Yangın nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu

26 Ocak 2018 Cuma 17:21
Tayland'da havaalanında yangın
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Tayland'ın kuzeydoğusundaki Khon Kaen Havaalanı'nda yangın çıktı.

Yerel medyada çıkan haberlerde, Muang bölgesindeki Khon Kaen Havaalanı'nda çıkan yangın nedeniyle en az bin yolcunun tahliye edildiği bildirildi.

Yangın nedeniyle havaalanının geçici olarak kapatıldığı ve uçuşların yakındaki başka bir havaalanına yönlendirildiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre yangında ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Elektrik sistemindeki kısa devrenin yangına neden olabileceğini ifade eden yetkililer, yangının söndürüldüğünü söyledi.
 

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