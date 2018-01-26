Tayland'da havaalanında yangın

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Khon Kaen Havaalanı'nda yangın çıktı.

Yerel medyada çıkan haberlerde, Muang bölgesindeki Khon Kaen Havaalanı'nda çıkan yangın nedeniyle en az bin yolcunun tahliye edildiği bildirildi.

Yangın nedeniyle havaalanının geçici olarak kapatıldığı ve uçuşların yakındaki başka bir havaalanına yönlendirildiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre yangında ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Elektrik sistemindeki kısa devrenin yangına neden olabileceğini ifade eden yetkililer, yangının söndürüldüğünü söyledi.

