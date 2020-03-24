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Tayland'da OHAL ilan edildi

Tayland'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde olağanüstü hal ilan edildi.

24 Mart 2020 Salı 10:37
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Tayland'da OHAL ilan edildi

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, haftalık kabine toplantısında, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülkede bugünden itibaren bir aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi kararı alındığını açıkladı.

OHAL hükümete sokağa çıkma yasağı, basına sansür, toplantıları dağıtma ve gerekli durumlarda asker konuşlandırma gibi yetkiler tanıyor.

Prayut, televizyonda yayımlanan konuşmasında halka sükunet çağrısı yaparak sosyal medyanın uygunsuz kullanımı ile stokçuluğa karşı uyarıda bulundu.

Tayland'da Covid-19 salgınında 4 kişi yaşamını yitirdi, 827 kişide virüs tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
TaylandOHALKoronavirüs
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