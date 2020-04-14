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Tayland'da ölü bedenden koronavirüs bulaşan adli tabip öldü

Bu, ölü bedenden yeni tip koronavirüs bulaşmasına dair rapor edilen ilk vaka

14 Nisan 2020 Salı 14:43
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Tayland'da ölü bedenden koronavirüs bulaşan adli tabip öldü

Tayland'ın başkenti Bangkok'da bir adli tabip personelinin ölü birinin bedeninden yeni tip koronavirüsü kaptıktan sonra yaşamını yitirdiği açıklandı.

İlk kez böyle bir vakayla karşılaşıldı.

Newsweek'te yer alan habere göre, Journal of Forensic and Legal Medicine'de (Adli ve Yasal Tıp Dergisi) yayımlanan yazıda, Bangkok'daki adli tabibin yaşı, ismi ve diğer konular hakkında ayrıntı verilmedi. 

Mektubu yazan Bangkok RTV Tıp Merkezi'nden Won Sriwijitalai ve Hindistan'daki DY Patil Üniversitesi'nden Viroj Wiwanitkit şu ifadelere yer verdi: "Bizim bilgilerimize göre bu, bir adli tıp biriminde rapor edilen ilk Kovid-19 vakası ve ölüm oldu" dendi.

Sriwijitalai ve Wiwanitkit, adli tabip personelinin SARS-CoV-2 virüsüne yakalandığı dönemde ülkedeki çoğu vakanın dışarıdan gelmiş olduğunu ve henüz ülkede virüsün geniş şekilde yayılmamış olduğunu da kaydetti.

İkili  "Adli tıp çalışanlarının enfekte olmuş hastalarla teması düşük bir olasılık. Ama cesetler ve biyolojik örneklere temas edebilirler. Ameliyathanelerde kullanılan dezenfeksiyon prosedürü patoloji/adli tıp birimlerinde de uygulanabilir. Şu anda Tayland'daki ölü bedenlerde Kovid-19'u incelemek rutin bir uygulama olmadığı için Kovid-19 ile kontamine olmuş cesetlerin tam sayısı hakkında veri yok. Ancak enfeksiyon kontrolü ve evrensel önlemler zorunlu" dedi.

Mektubun yazıldığı 20 Mart tarihinde Tayland'daki Kovid-19 vakası sayısı 272'ydi. Bunlardan birinin söz konusu adli tıp çalışanı diğerinin de hemşire yardımcısı olduğu belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin rakamlarına göre o tarihten bu yana Tayland'daki doğrulanmış vaka sayısı 2 bin 600'ü aştı.

Yeni koronavirüsün cesetlerde ne kadar süre hayatta kalabileceği veya cesetlerin virüsü insanlara bulaştırıp bulaştıramayacağı hakkında çok az şey biliniyor.

Buzzfeed'in aktardığına göre, Patoloji profesörü Angelique Corthals, "Sadece tıp uzmanları değil, morg teknisyenleri ve cenaze evlerinde çalışan inşaların da dikkat etmeleri gerekiyor. Bu gerçek bir endişe" dedi.

25 Mart'ta Tayland Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı, koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin naaşları bazı tapınakların cenaze hizmeti vermeyi reddetmesinin ardından cesetlerden koronavirüsün bulaşmadığı bilgisini kaydetmişti. Bununla birlikte dünya genelinde bazı morg çalışanları bu konuda endişelerini dile getirmişti.

New Haven Üniversitesi'nden sağlık politikası uzmanı Summer Johnson McGee de Buzzfeed'e yaptığı açıklamada "Canlı ya da ölü bir Kovid-19 pozitif vücuda temas eden herkes, bulaşmayı önlemek için kişisel koruyucu ekipman kullanıyor olmalı. Otopsi ve benzeri işlemler ciddi risk taşıyor" dedi.

Independent Türkçe, Buzzfeed, Newsweek, Chip

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsTayland
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