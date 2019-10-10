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Tayland'da 'şelaleden düşen yavru fili kurtarmaya çalışan' 11 fil öldü

Tayland'da "Cehennem Şelalesi" olarak bilinen Haew Narok'ta sulara kapılan 11 fil hayatını kaybetti. Hayvanların, şelaleden düşen bir yavru fili kurtarmaya çalışırken öldükleri sanılıyor.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:08
Tayland'da 'şelaleden düşen yavru fili kurtarmaya çalışan' 11 fil öldü

Khao Yai Ulusal Parkı uzmanları hafta sonunda 6 filin cesedini bulmuştu. Ancak Haew Narok'ta insansız hava araçlarıyla yapılan incelemede 5 filin daha cesedi bulundu.

Reuters haber ajansına konuşan Badin Chansrikam adlı yerel yetkili, ölen fillerden birinin 3 yaşında bir yavru olduğunu söyledi.

Badin Chansrikam, "Anladığımız kadarıyla filler nehrin karşı yakasına geçmeye çalışıyorlardı. Muhtemelen yavru fillerden biri suya düştü. Yetişkin filler de onu kurtarmaya çalışırken sulara kapıldı" dedi.

Ancak Tayland medyasına göre, hayvanların akıntıya kapılmasının nedeni henüz kesinleşmedi.

Gazetelere göre, hafta sonunda 6 filin cesedinin bulunduğu gün kayaların üzerinde mahsur kalan 2 fil görüldü. Park görevlileri, bu hayvanların güç toplayıp ormana dönebilmesi için aşağı yiyecek attı.

Filler 'yas tutuyor'

Uzmanlar ise sürüler halinde yaşayan bu hayvanların tek başlarına hayatta kalmalarının zor olduğuna dikkat çekiyor. Hayvanların stresten de ölmüş olabileceği belirtiliyor. Fillerin "yas tutan hayvanlar" olduğu biliniyor.

Khao Yai Parkı'nda 300 kadar fil yaşıyor.

Park görevlilerinin nehrin sularına bakteri bulaşması endişesiyle cesetleri kaldırmayı planladığı ifade ediliyor.

Bangkok Post gazetesi, olayın yakın tarihte fillerin hayatını kaybettiği en büyük facialardan biri olduğuna dikkat çekti.

1992'de aynı şelalede 8 fil ölmüş, olay ülkede büyük üzüntü yaratmıştı.

Tayland'da yarısı doğal ortamlarında 7 bin kadar Asya fili yaşıyor.

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TaylandHaber
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