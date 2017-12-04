Tayland'da selden 805 binden fazla kişi etkilendi

Tayland Ulusal Afet Azaltma Ajansı Genel Direktörü Chayapol Thitisak, düzenlediği basın toplantısında, "Hafta sonu aralıksız yağan şiddetli yağmurun yol açtığı selden 256 bin 447 aileden 805 binden fazla kişi etkilendi." dedi.
Thitisak, ülkenin doğusundaki 9 eyalette 4 bin 289 köy ve 96 ilçenin, sular altında kaldığını belirtti.
Selden etkilenen bölgelere asker ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Tayland’ın kuzeyi ve doğusunda ağustos ayında meydana gelen sellerde 25 kişi hayatını kaybetmiş, 300 milyon dolarlık hasar oluşmuştu.