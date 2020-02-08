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Tayland'da silahlı saldırı: 12 ölü

08 Şubat 2020 Cumartesi 15:39
Tayland'da silahlı saldırı: 12 ölü
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Tayland'ın batısındaki Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde bir askerin, silahıyla aralarında kışladaki komutanı ile bazı askerler ve kışla dışındaki sivillerin olduğu en az 12 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, Surathampithak Kışlası'nda askerlik yapan Jakrapanth Thomma adlı asker, ilkin kışlada komutanını ve iki askeri öldürdükten sonra kaçırdığı askeri ciple firar etti.

Kışla dışında sivillere ateş açan firari asker, otoyol üzerinde bir alışveriş merkezinde insanları rehin aldı. AVM'de bulunan 10 kişinin öldüğü bildirilirken, küçük çaplı yangın çıktığı görüldü.

Eylemini Facebook'tan canlı yayınlayan asker, silahlı bir fotoğrafını, "Yorgunum" notuyla paylaştı.

Erin bağlı olduğu 2. Bölge Ordusu Komutanı Tuğgeneral Thanya Kriatisarn, polis ve askeri birliklerin halen firari askeri aradığını bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında kışlada görev yapan üçüncü bir askerin ve 63 yaşındaki bir kadının da olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
TaylandSilahlı SaldırıHaber
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