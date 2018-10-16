Tayland'da uyuşturucu operasyonu: 20 milyon hap ele geçirildi

Tayland'da düzenlenen iki operasyonda, 20 milyondan fazla uyuşturucu hap ve 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Channel News Asia'da (CNA) yer alan habere göre, narkotik suçlarla mücadele ekipleri, ihbar üzerine Chiang Rai kentinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik iki operasyon düzenledi.

Üç kamyonette yapılan aramada 20 milyondan fazla uyuşturucu hap ve 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlarda 3 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.