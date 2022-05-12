Tayland hükümeti vatandaşlarına 1 milyon kenevir bitkisi dağıtacak

Sağlık bakanı Anutin Charnvirakul kenevir bitkisini bir ev mahsulü gibi yetiştirilmesi amacını ifade ederek uygulamayı Facebook gönderisiyle duyurdu.

9 Haziran’da yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle vatandaşlara yerel yetkililere bildirimde bulunma koşuluyla evlerinde kenevir yetiştirmesi için izin verilecek. Bitkilerin tıbbi kenevir sınıfında olması ve tıbbi amaçla kullanılması şartı aranacak. Ayrıca yetiştirilen kenevir ekstra izin alınmadan ticari amaçla kullanılamayacak.

Yeni uygulama Tayland’ın keneviri ticari amaçlı bir mahsul olarak yetiştirilmesi planının bir parçası. Dünya Bankası verilerine göre ülkede iş gücünün üçte biri tarım alanında çalışıyor.

Tayland 2018’de uyuşturucuya yönelik sert cezaların uygulandığı Güneydoğu Asya’da kenevirin tıbbi amaçla kullanımına izin veren ilk ülke olmuşu.

Bakan Charnvirakul ayrıca kayıt yaptıran şirketlerin 0,2’nin altında THC (kenevirin beyni etkileyen maddesi) içeren kenevir ürünler satmasına izin verileceğini duyurdu.