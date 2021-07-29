Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti

Tayland, koronavirüse karşı havalimanında hastane kuruyor

Tayland'da sağlık yetkilileri, ülkede artan koronavirüs vaka ve can kayıpları nedeniyle başkent Bangkok'taki havalimanlarından birindeki kargo binasında, büyük bir geçici hastane kurma çalışmalarına başladı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 16:57
4 Okunma
Tayland, koronavirüse karşı havalimanında hastane kuruyor

Tayland'da son 24 saatte tespit edilen 17 bin 669 vaka ile ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 165 kişi yaşamını yitirirken COVID-19 vakalarından 7 bin 875'i ile virüse bağlı 127 can kaybı Bangkok'ta kaydedildi.

COVID-19 salgınından etkilenen binlerce vatandaşın kullanımındaki hastanelerde yer kalmaması sebebiyle Bangkok'un Uluslararası Don Mueang Havalimanı'ndaki kargo binasında geçici hastane kurma çalışmalarına başlandı.

İşçilerin, şilte ve yastıklarla karton kutu malzemelerinden yapılmış yatakların serildiği 1800 yataklı hastaneyi 2 hafta içinde tamamlayacağı belirtildi.

Yurt içi ve bölgesel bir merkez olan havalimanı, neredeyse tüm iç hat uçuşları 2 hafta önce iptal edildiği için oldukça az kullanılıyor.

Tayland'da salgının seyri

Bangkok ve çevresindeki illerde, 2 haftadan fazla süredir gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yetkililer, Bangkok bölgesinde yaklaşık 6 bin 100 hastanın yatak beklediğini söylerken bunlardan 103'ünün durumunun kritik, 1410'unun orta şiddette ve 4 bin 662'sinin hafif semptomlara sahip olduğu bildirildi.

Tayland'da salgının başından bu yana toplam 561 bin 30 vaka ve virüse bağlı 4 bin 562 ölüm kaydedildi. Vakaların yüzde 90'ından fazlası nisan ayında başlayan dalga sırasında rapor edildi.

Ülke çapında 16,6 milyon doz aşı uygulanan Tayland, bu yıl içinde 100 milyon doz aşı sağlamayı ve nüfusunun yüzde 70'ini aşılamayı umuyor.

Swiss Humanitarian Aid (İsviçre İnsani Yardım), salgınla mücadeleye yardımcı olmak için dün Bangkok'a 100 solunum cihazı ve bir milyondan fazla antijen testi gönderirken İngiltere'nin 2 hafta içinde 415 bin doz AstraZeneca aşısı göndereceği belirtildi.

Diğer yandan, ABD hükümeti tarafından bağışlanan 1,5 milyon doz Pfizer aşısı 31 Temmuz'da Tayland'a ulaşacak.

Son Güncelleme: 29.07.2021 17:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'ı sel vurdu: 40 ölü
Afganistan'ı sel vurdu: 40 ölü
Bilim insanları belirledi: Dünyanın sonu geldiğinde ayakta kalabilecek 5 ülke
Bilim insanları belirledi: Dünyanın sonu geldiğinde ayakta kalabilecek 5 ülke
Almanya’dan yeni seyahat kararı
Almanya’dan yeni seyahat kararı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim