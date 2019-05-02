Tayland kralı duyurdu: Generalle evlendim

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, eski bir hostes olan ve yakın zamanda general olarak görev alan Suthida ile evlendiğini duyurdu.
Suthida dün Bangkok’ta düzenlenen düğün töreni sırasında Kral Maha’nın önünde diz çökerken görüntülendi.
Tayland'ın aykırı kralı Maha Vajiralongkorn, generali Suthida ile evlendiğini açıkladı. Kral, general Suthida'nın unvanının Kraliçe Suthida olduğunu duyurdu.
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, eski bir hostes olan ve yakın zamanda general olarak görev alan Suthida ile evlendiğini duyurdu.
Suthida dün Bangkok’ta düzenlenen düğün töreni sırasında Kral Maha’nın önünde diz çökerken görüntülendi.