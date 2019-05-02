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Tayland kralı duyurdu: Generalle evlendim

Tayland'ın aykırı kralı Maha Vajiralongkorn, generali Suthida ile evlendiğini açıkladı. Kral, general Suthida'nın unvanının Kraliçe Suthida olduğunu duyurdu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:00
Tayland kralı duyurdu: Generalle evlendim
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Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, eski bir hostes olan ve yakın zamanda general olarak görev alan Suthida ile evlendiğini duyurdu.

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Tören ile birlikte Kral Maha, eşinin unvanının Kraliçe Suthida olduğunu açıkladı. 66 yaşındaki kralın bu beklenmedik açıklaması üzerine gözler Suthida’ya döndü. 40 yaşındaki Suthida, Assumption Üniversitesi’nde iletişim okuduktan sonra Thai Airways’te hostes olarak çalıştı. Daha sonra o dönem veliaht prens olan Vajiralongkorn’un koruma ekibinde görev alan Suthida 2016 yılında general unvanını alarak terfi etti.

Suthida dün Bangkok’ta düzenlenen düğün töreni sırasında Kral Maha’nın önünde diz çökerken görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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