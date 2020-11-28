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Tayland’da 5 bin yıllık balina kalıntıları bulundu

Tayland'da 5 bin yıl öncesine ait olduğunu tahmin edilen ‘iyi derecede korunmuş’ yaklaşık 11 metrelik bir balinanın kalıntıları bulundu.

28 Kasım 2020 Cumartesi 10:43
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Tayland’da 5 bin yıllık balina kalıntıları bulundu

Tayland'da 5 bin yıl öncesine ait olduğunu tahmin edilen ‘iyi derecede korunmuş’ yaklaşık 11 metrelik bir balinanın kalıntıları görenleri şaşırttı. Balinanın kalıntıları ülkenin başkenti Bangkok yakınlarındaki Samut Sakhon şehrinin kıyısından yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulundu. Uzmanlar, ortaya çıkarılan kalıntıları iyi korunmuş yaklaşık 11 metrelik balinanın, 3 bin ila 5 bin yıllık olduğunu tahmin ediyor. Araştırmacılar, kısmen fosilleşmiş kemiklerin bir 'Bryde balinasına'  ait olduğunu ifade etti. Bryde balinalarının ağırlık olarak 13-28 tona kadar büyüyebildiği, dünya çapınca tropikal ve ılıman denizlerde yaşadıkları ve bugün hala Tayland çevresinde sularda bulundukları ifade edildi. Son 10 bin yılda tektonik aktivitenin bölgeyi deniz seviyesine göre yaklaşık 4 metre yükselttiği bunun da balinanın şu an kara olan yere nasıl geldiğini açıkladığı belirtildi.

KARBON TARİH SAPTAMA YÖNTEMİ İLE YAŞI BELİRLENECEK

Ülkenin Mineral Kaynakları ve Deniz ve Kıyı Kaynakları departmanlarından araştırmacılar tarafından dikkatlice kazılan kalıntıların yaklaşık 5'te 4'ünün şu ana kadar ortaya çıkarıldığı ifade edildi. İskeletin yüzgeçler, kaburgalar, omurlar ve kürekkemiğiyle birlikte yaklaşık 3 buçuk metre uzunluğunda kafa içerdiği belirtildi. Balinanın kalıntılarının, balinanın yaşını daha doğru tahmin edebilmek için yakında karbon tarih saptama yöntemi kullanılacağı ve sonuçları da gelecek ay gelmesinin beklendiği ifade edildi.

“NADİR BİR BULGU”

Singapur Ulusal Üniversitesi'nden memeli araştırmacısı Marcus Chua basına yaptığı açıklamada, olağanüstü şekilde iyi korunmuş kalıntıların 'nadir bir bulgu' olduğunu söyledi. Chua, "Asya'da çok az balina alt fosili var, çok iyi korunmuş durumda olanlar bundan daha da az" ifadelerini kullandı.

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