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Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.

15 Aralık 2022 Perşembe 12:33
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Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi



Meteoroloji Bürosu Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tayvan Adası'nın doğu kıyısındaki Hualian şehrinin 29,1 kilometre açığında deprem meydana geldi.

Deniz tabanının 5,7 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin yol açtığı sarsıntı, Hualien'in yanı sıra kuzeyde Taipei ve çevresinde de hissedildi.

Depremde henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

Tayvan'da, 18 Eylül'de, güneydoğu kıyısındaki Taitung şehrinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde 1 kişi yaşamını yitirmiş, 164 kişi yaralanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
TayvanDeprem
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