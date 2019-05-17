Tayvan’da eşcinsel evliliğe onay! İlk Asya ülkesi oldular

Tayvan parlamentosunda yapılan oylamada üç farklı tasarı gündeme getirildi. Bunlardan ilki LGBTİ örgütleri tarafından da kabul gören hükümete ait tasarı olurken, diğer ikisi muhafazakâr milletvekilleri tarafından sunuldu. Muhafazakâr milletvekilleri tarafından sunulan tasarı, evlilik yerine ‘eşcinsel aile ilişkisi' veya ‘eşcinsel birliktelik' tabirini kullanıyor.

Hükümetin tasarısı ise, her ne kadar karşı cins evliliklerinden farklı bir düzenleme sunsa da LGBTİ örgütleri tarafından kabul görüyor. Tasarıya göre, bir Tayvan vatandaşı, eşcinsel evliliğin yasak olduğu bir ülkenin vatandaşı ile evlenemiyor. Tasarı aynı zamanda belli sınırlamalar olsa da evlatlık edinme hakkını da tanıyor.

Karar sonrası binlerce kişi sevinç gösterileri yaptı.

Parlamentoda yapılan oylamada, hükümetin tasarısı 27'ye karşı 66 oyla tasarı kabul edildi. Tasarı, Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in imzalamasının ardından yürürlüğe girecek. Oylamadan önce Twitter'da bir mesaj paylaşan Tsai, “Tarih yazma ve ilerici değerlerin Doğu Asya toplumlarında kök saldığını dünyaya gösterme şansımız var” demişti.

Yasanın geçmesiyle gözyaşlarını tutamayanlar da oldu.

Tasarı oylanmadan önce parlamento binasının önüne gelen binlerce kişi, kararı duyduktan sonra sevince boğuldu. Birçok kişi duygusal anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı.