Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Son Dakika
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...

Tayvan’da eşcinsel evliliğe onay! İlk Asya ülkesi oldular

Tayvan parlamentosu, eşcinsel evliliği onaylayan ilk Asya ülkesi oldu. Parlamento önünde sonucu merakla bekleyen binlerce kişi, tasarının kabul edilmesiyle sevince boğuldu.

17 Mayıs 2019 Cuma 15:48
Tayvan’da eşcinsel evliliğe onay! İlk Asya ülkesi oldular
banner44

Tayvan parlamentosunda yapılan oylamada üç farklı tasarı gündeme getirildi. Bunlardan ilki LGBTİ örgütleri tarafından da kabul gören hükümete ait tasarı olurken, diğer ikisi muhafazakâr milletvekilleri tarafından sunuldu. Muhafazakâr milletvekilleri tarafından sunulan tasarı, evlilik yerine ‘eşcinsel aile ilişkisi' veya ‘eşcinsel birliktelik' tabirini kullanıyor.

Hükümetin tasarısı ise, her ne kadar karşı cins evliliklerinden farklı bir düzenleme sunsa da LGBTİ örgütleri tarafından kabul görüyor. Tasarıya göre, bir Tayvan vatandaşı, eşcinsel evliliğin yasak olduğu bir ülkenin vatandaşı ile evlenemiyor. Tasarı aynı zamanda belli sınırlamalar olsa da evlatlık edinme hakkını da tanıyor.

banner41
Karar sonrası binlerce kişi sevinç gösterileri yaptı.

Parlamentoda yapılan oylamada, hükümetin tasarısı 27'ye karşı 66 oyla tasarı kabul edildi. Tasarı, Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in imzalamasının ardından yürürlüğe girecek. Oylamadan önce Twitter'da bir mesaj paylaşan Tsai, “Tarih yazma ve ilerici değerlerin Doğu Asya toplumlarında kök saldığını dünyaya gösterme şansımız var” demişti.

Yasanın geçmesiyle gözyaşlarını tutamayanlar da oldu.

Tasarı oylanmadan önce parlamento binasının önüne gelen binlerce kişi, kararı duyduktan sonra sevince boğuldu. Birçok kişi duygusal anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
TayvanEşcinsel Evlilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB, siber saldırılara yaptırımla cevap verebilecek
AB, siber saldırılara yaptırımla cevap verebilecek
ABD: Türkiye, S-400’ten vazgeçebilir
ABD: Türkiye, S-400’ten vazgeçebilir
Sosyal medya yasta… Fenomen kedi öldü!
Sosyal medya yasta… Fenomen kedi öldü!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim