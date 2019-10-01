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TC Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

TC Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılmasına karar verildi.

01 Ekim 2019 Salı 10:54
TC Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre bankaların likidite yönetimindeki etkinliğinin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi.

SWAP NEDİR?

İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek. Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere yarından itibaren başlanacak.

İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TC Merkez Bankası
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