Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sahte dolarları tedavüle sürdü
Sahte dolarları tedavüle sürdü
4 erkek 2 kadın şahısla birlikte ev bastı
4 erkek 2 kadın şahısla...
Sanayide hırsızlık iddiası
Sanayide hırsızlık iddiası

Tecavüze kalkışan adam altı ay köydeki kadınların çamaşırlarını yıkayıp ütüleyecek

Hindistan’da tecavüz girişiminde bulunan bir adam köyündeki 2 bin kadının altı ay boyunca çamaşırlarını yıkayıp ütülemesi şartıyla serbest bırakıldı.

23 Eylül 2021 Perşembe 16:47
67 Okunma
Tecavüze kalkışan adam altı ay köydeki kadınların çamaşırlarını yıkayıp ütüleyecek

Bihar eyaletindeki Majhor köyünde yaşayan 20 yaşındaki Lalan Kumar nisan ayında tecavüz girişiminin de dahil olduğu suçlamalarla tutuklanmıştı.

Mesleği çamaşır yıkamak olan Kumar yıkama ve ütüleme için gerekli malzemelerin masrafını da kendi cebinden karşılayacak.

Köyden bir yetkiliden çamaşırları yıkadığına dair belge alması zorunlu tutulan Kumar’ın avukatı müvekkilinin kadınlara saygısını göstermek için mesleğini kullanmaya hazır olduğunu ifade etti.

Köy konseyi başkanı Nasima Khatoon, köydeki tüm kadınların mahkeme kararından memnun olduğunu söyledi.

Hindistan’da cinsel saldırı suçu oranları çok yüksek. Geçen sene 28 bin tecavüz vakası kayda geçti. Ancak gerçek rakamların daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Polis cinsel suçları önlemede ve faillerin yargılanmasını sağlamada yetersiz kalmakla eleştiriliyor.

Anahtar Kelimeler:
HindistanTecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için yeniden ameliyat olacak
Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için yeniden ameliyat olacak
Kilisenin hesabından 117 bin dolar çalıp seks partisi düzenleyen rahip ev hapsinde
Kilisenin hesabından 117 bin dolar çalıp seks partisi düzenleyen rahip ev hapsinde
Sığır hırsızları ve köylüler çatıştı: En az 46 ölü
Sığır hırsızları ve köylüler çatıştı: En az 46 ölü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim