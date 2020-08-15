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Tek bir ısırıkla öldürebilen iki başlı engerek bulundu

Çoğunlukla Hindistan'da rastlanan bu türün diğer zehirli yılanlardan farkı, zehrinin etkisinin uzun bir süreçte etkisini göstermesi

15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:35
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Tek bir ısırıkla öldürebilen iki başlı engerek bulundu

Hindistan'da geçen hafta oldukça nadir görülen çift başlı ölümcül bir Russell engereği bulundu.

Fox News'un aktardığına göre çift başlı Russell engereği ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde, bir evin dışında keşfedildi.

Yılan yakalayıcısı Prem Aher ve ormancıların yakaladığı yılan özel bir koruma tesisine götürüldü. Yılanın daha fazla araştırma için yakalandığı belirtilirken "Yılan canlı ve güvenli bir ortamda tutuluyor" dendi.

Dünyanın en ölümcül yılanlarından biri

Russell engereği dünyanın en ölümcül yılanlarından biri.

Ancak ölümcül zehrine rağmen genetik bir bozukluk nedeniyle dünyaya gelen çift başlı yılanaın doğal ortamda hayatta kalmasının epey zor olduğu belirtiliyor.

Zira yaklaşık iki santimetre boyundaki kafalarının her biri bağımsız şekilde hareket ediyor Bu da yılanın düzgün şekilde avlanmasını zorlaştırıyor.

Uzmanlara göre Russell engerekleri Asya'daki en tehlikeli yılanlardan biri ve her yıl binlerce kişinin ölümünden sorumlu.

Russell engereğinin zehri ağrı, kusma, halsizlik ve böbrek yetmezliği gibi belirtilere neden oluyor ve tedavi edilmezse kişi, ısırıldıktan 1 ile 14 gün arasında hatta daha da sonrasında hayatını kaybedebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
YılanEngerek
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