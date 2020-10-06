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"Tek taraflı eylemlerden kaçınılmalı"

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Guterres’in Maraş açılımına yönelik açıklamalardan kaygı duyduğunu aktardı: BM’nin Maraş konusundaki tutumunun değişmediğini hatırlattı.

06 Ekim 2020 Salı 21:03
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"Tek taraflı eylemlerden kaçınılmalı"

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Maraş kararının ardından açıklama yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Maraş’ın kıyı şeridinin halka açılmasına yönelik yapılan açıklamalardan dolayı kaygı duyduğunu aktardı.

Dujarric, Guterres’in BM’nin Maraş konusundaki tutumunun değişmediğini ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının rehberliğinde olduğunu hattırladığını belirterek, “Genel Sekreter, adada gerilimi tetikleyebilecek ve diyaloğa geri dönüşü veya müzakerelerin gelecekteki başarısını baltalayabilecek her türlü tek taraflı eylemden kaçınma gereğini vurguluyor” dedi.

Dujarric, Genel Sekreter’in, tüm tarafları, farklılıklarını çözmek için diyaloğa davet ettiğini ve tarafları bir araya getirmeye hazır olduğunu yinelediğini aktardı.

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