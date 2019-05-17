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Tek tek podyuma çıktılar… Bunun adı cesaret

Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Cali'de düzenlenen bir defilede podyuma fiziksel engelli mankenler çıktı. Tasarımcıların kıyafetlerini sergileyen mankenler büyük alkış aldı.

17 Mayıs 2019 Cuma 09:26
Tek tek podyuma çıktılar… Bunun adı cesaret
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Son dönemde markaların ve moda tasarımcılarının defilelerinde ve tasarımlarında yer verdiği gruplar arasında fiziksel engelliler ve LGBTi topluluğu yer alıyor…

“Beden olumlama” akımı ile herkes için tasarım yapan modacılar böylelikle müşteri tabanını da genişletmiş oldu.

Mankenler, Cali’de büyük alkış topladı.

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Kolombiya’nın en büyük ikinci kenti Cali’de dün gece düzenlenen Inclusion Catwalk da böyle bir etkinliğe sahne oldu.

Fotoğraf: EPA

“Dahil Edilenler Defilesi”nde engelli bireyler yer aldı.

Fotoğraf: EPA

Savaşta yaralananlardan, doğuştan fiziksel engelle yaşama gelenlere çok sayıda manken defilede modacıların tasarımlarını sergiledi. Ülkede yaşayan azınlıkların da yer aldığı defilede LGBTi topluluğundan üyeler de yürüdü.

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Anahtar Kelimeler:
Podyum
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