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Teksas'ta katliam: 19 öğrenci öldürüldü!

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19'u öğrenci 21 kişi hayatını kaybetti. Aynı kasabada yaşayan bir lise öğrencisi olduğu ortaya çıkan saldırgan da polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:20
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Teksas'ta katliam: 19 öğrenci öldürüldü!

Saldırı Teksas eyaletinin batısında Uvalde kasabasında meydana geldi. Silahlı saldırgan aracıyla okulun önüne geldikten sonra, otoparktan okulun bahçesine ateş açarak girdi.

Teksas valisinin açıklamasına göre, saldırganın elinde bir tabanca ile uzun namlulu bir silah vardı. 600 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 19'u çocuk 21 kişi hayatını kaybetti.

Vali, 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın olay yerinde polis ekipleri tarafından vurularak öldürüldüğünü aktardı.

Ramos'un yine aynı kasabada lise öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Ülkede 28 Mayıs'a kadar bayraklar yarıya indirilecek.

2021'de 700'e yakın insan öldü

ABD'de  son 20 yılda her yıl 200'e yakın silahlı saldırı yaşanıyor. 2021 yılında 255 silahlı saldırı yaşandı ve 700'e yakın insan öldü. 

Son bir ay içerisinde ise silahlı saldırılarda yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti. 

Anayasal olarak bireysel silahlanmayı herkese hak sayan ülkede 400 milyona yakın kayıtlı silah olduğu biliniyor.  

Saldısının gerçekleştiği Teksas'ta bir yıl önce geçirilen yasaya göre, silahı almak için ruhsat gerekirken taşımak için bir ruhsata ihtiyaç duyulmuyor.  

Biden'dan açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas'taki bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" dedi.

Asya ziyaretinden dönen ve Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Biden, eşi Jill Biden ile gazetecilerin karşısına çıkarak görevini devraldığında böyle bir konuşma yapmak zorunda kalmamak için dua ettiğini aktardı.

Daha 1 hafta önce New York'un Buffalo kentinde bir silahlı saldırı olduğunu anımsatan Biden, ülkede artan silahlı şiddete dikkati çekti.

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