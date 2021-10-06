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Tel örgü üzerinden ABD askerine teslim edilen bebekten haber var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek dünya çapında manşetlere çıkmıştı. Dünyanın gündemine oturan bebeğin şimdilerde ABD'nin Arizona eyaletinde ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi.

06 Ekim 2021 Çarşamba 10:52
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Tel örgü üzerinden ABD askerine teslim edilen bebekten haber var
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Binlerce insan Afganistan'dan kaçmaya çalışırken Hamid Karzai Havalimanı'nda ABD askerlerine teslim edildiğinde dünya çapında manşetlere çıkan Afgan bebeğin Arizona'da yaşadığı ortaya çıktı.

Liya, ağustos ayında Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiğinde havaalanındaki kaos ortasında dikenli tellerin üzerinden ABD Deniz Piyadeleri'ne teslim edildiğinde sadece 17 günlüktü. Şimdi bebek ve ailesi Phoenix, Arizona'da yaşıyor.

Liya'nın babası Hameed'in, beş yıl boyunca ABD ordusunda tercüman ve danışman olarak çalışması onu Taliban için bir hedef haline getirmişti. Independent'a göre de, Ağustos ayında ABD vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yardım etti.

''BEBEĞİMİZİ İLK KEZ ORADA KUCAĞIMA ALDIM''

Hameed o günleri şöyle anlatıyor: İnsanların öldürüldüğüne veya kaybolduğuna dair istihbarat aldık. Bir gün benim de evime gelineceğini biliyordum ve zamanla yarışıyorduk. Bebeği güvenli bir yere götürmek için çaresizce ve kalabalığın içinde ezilerek öldürüleceğinden endişelenerek, onu çitin üzerine kaldırdım ve bir ABD askerinden yardım istedim. Ağustos boyunca havalimanında kalıyordum. Bebeğimi görememiştim. Kızımı ilk kez eşim Sadia'nın kucağında havalimanına gelince gördüm. Ben de bebeğimi ilk kez o anda kucağıma alabilmiştim. Taliban, havalimanı girişinde eşimden tüm birikimimizi almış. Tek çarem kalkan bir uçağa binmekti.

''BURADA GELECEK KURMAYA ÇALIŞIYORUZ''

Hameed ve ailesi Phoenix kentinde bir aile dostlarının yanında kalıyor. hayatımıza sıfırdan başlamamız gerekiyor diyen Hameed, ''Burada bir gelecek kurmaya çalışıyoruz ama birçok aile çocuklarıyla hala Afganistan'da sıkışıp kalmış durumda aklımız onlarda'' şeklinde konuşuyor.

Bahsi geçen fotoğraf büyük tepki çekmiş daha sonra bebeğin tedavisinin yapıldıktan sonra ailesine teslim edildiği söylenmişti

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