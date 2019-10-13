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Telabyad ve Rasulayn'da 42 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde 42 köy YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

13 Ekim 2019 Pazar 15:24
Telabyad ve Rasulayn'da 42 köy terörden arındırıldı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad  ilçesinde 42 köy harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.

9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan ele geçirilmiş oldu.

TEL ABYAD İLÇE MERKEZINDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Fırat Nehri'nin doğusundaki en önemli ilçelerden Tel Abyad'ın merkezinde, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile teröristler arasındaki çatışmalarsa devam ediyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Tel Abyad içerisindeki SMO komutanlarından alınan bilgiye göre, muhalif askerler şu an ilçe merkezinin doğu ve batısından ilerlemeye çalışıyor.

YPG/PKK'lı teröristler ilçe merkezinin yakın çevresinde direniş gösteriyor.

SMO, bölgeye takviye güçler sevk ediyor.

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Telabya
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