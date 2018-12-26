Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu
100 kilogramlık piton bulundu
Apple'a şikayet yağmuru
Apple'a şikayet yağmuru
Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!
Uranüs yan yattı!
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor?
Google Asistan Türkçe öğrendi
Google Asistan Türkçe öğrendi
banner40

Telefon Bağımlılığından Kurtulmak Mümkün Mü?

Çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı, cihazlarımızla harcadığımız zamanın çokluğundan giderek artan oranda kaygı duymaya başladı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:20
Telefon Bağımlılığından Kurtulmak Mümkün Mü?

Google, Android işletim sistemi kullanıcılarının yüzde 70'inin, telefon ve tabletlerde geçirdikleri zamandan rahatsız olduklarını söylüyor.

Bu durum da, teknoloji sektörünü garip bir konuma soktu. Şirketler, iş yapma yöntemleri tam tersini yapmaya odaklanmışken, müşterilerinin telefonlarından ayrılmasına nasıl yardımcı olacak?

Hem Apple hem de Google "Screen Time (Ekran süresi) ve Digital Wellbeing (Dijital Sağlık) adlı iki dijital araç geliştirdi. Bu araçlarla iPhone ve Android kullanıcıları cihazlarındaki çeşitli uygulamalarda ne kadar vakit geçirdiklerini ve ne sıklıkta ellerine aldıklarını görebiliyor.

Çoğu Android kullanıcısı, şimdilik birkaç farklı markada görülebilen bu özelliği henüz göremedi. Ancak görenler şoke oldu.

banner41
Android'in Dijital Sağlık uygulamasının ilk sonuçlarını aldığımda, telefonumun kilidini 200 kez açtığımı ve üç saatten fazla vakit geçirdiğimi gördüm. Aynı gün BBC Haber Merkezi'nde uzun bir mesai yapmış ve annelik görevlerini yerine getirmiştim. Hepsi WhatsApp muhabbetleri ve Instagram'daki kediler değildi ama yine de dehşete kapılmıştım.
 

TELEFONDAN UZAKLAŞMA EGZERSİZLERİ
Catherine Price bebeğinin kendisine, kendisinin de akıllı telefonuna baktığını fark ettikten sonra "Telefonunuzdan nasıl ayrılırsınız?" adlı bir kitap yazdı.

Catherine Price telefonunu daha az kullanmaya başlamasından sonra daha mutlu olduğunu söylüyor.

Price "Bebeğimin insan ilişkisi izleniminin bu olmasını, aynı zamanda kendi hayatımı da böyle geçirmeyi istemediğimi fark ettim. Telefonunuzdan ayrılmak, kaldırıp atmak veya bir otobüsün altına fırlatmak değil. Bir adım geriye çekilip sizin için iyi olan bir ilişki yaratmak. Telefonunuzla arkadaş olmak." diyor.

Price kitabında telefonla bir "arkadaşlık" kurmak için 30 günlük bir eylem planı anlatıyor. Başlıca tavsiyeleri şöyle;
“Mümkün olduğunca çok sayıda bildirimi kapatın. Gerçekten istediğiniz bildirimler kalsın. Ben sadece sesli arama ve kısa mesaj bildirimlerini bıraktım. Çünkü bunlar gerçekten o anda benimle temas kurmak isteyen gerçek insanlar. Ana ekranınızı, pratikte kullandığınız ve çekici olmayan uygulamalara ayırın. Ana ekranınızda e-posta, sosyal medya, çöpçatan ve oyun uygulamaları olmamalı. Bu uygulamaları, arka sayfada, açmak için çaba harcayacağınız dosyaların içine koyun. Telefonunuzu yatak odasından çıkartın. Bir kitap gibi yatağınızın kenarında telefonun yerini alacak bir şeyler koyun. Böylece telefonunuza uzandığınızda elinize kitap gelsin. Bir çalar saat alın. Telefonun çalar saatiyle uyanıyorsanız, sabah ilk temas edeceğiniz şeyin telefonunuz olmasına yol açıyorsunuz.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Telefon BağımlılığıTeknolojiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pekin'de laboratuvardaki deney sırasında patlama: 3 öğrenci öldü
Pekin'de laboratuvardaki deney sırasında patlama: 3 öğrenci öldü
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim