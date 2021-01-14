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Telegram'ın kurucusu Durov'dan 'Tarihin en büyük dijital göçü olabilir' yorumu

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kullanmaya başladığı Telegram'a yapılan geçişler için, "İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyor olabiliriz." ifadesini kullandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 13:48
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Telegram'ın kurucusu Durov'dan 'Tarihin en büyük dijital göçü olabilir' yorumu

Pavel Durov, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, uygulamaya yönelik yeni kullanıcı akışının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Telegram'a yönelik küresel çapta bir ilgi olduğunu belirten Durov, "İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyor olabiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Telegram kanallarını açtılar." ifadelerini kullandı.

"Liderlerin tercih etmesinden onur duyduk"

Telegram kanallarının, liderlerin kitleleriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasının "tek doğrudan yolu" olduğunu savunan Durov, şunları paylaştı:

"Liderlerin Telegram'ı tercih etmesinden ötürü onur duyduk. Telegram kanalları, 2010'ların teknoloji platformlarıyla eş anlamlı hale gelen manipülatif algoritmaları kaldırarak kamusal iletişime şeffaflık ve bütünlük kazandırır." 

Telegram kullanıcı sayısının bu yılın ilk haftasında 500 milyon kişiyi geçtiği açıklanmıştı.

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