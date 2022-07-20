Temizliği kolaylaştıran doğal malzemeler

İNATÇI SU LEKELERİNDEN BEYAZ SİRKE İLE KURTULUN

Sudaki kireç, silis ve kalsiyum gibi mineraller nedeniyle sert su lekelerine neden olabilmektedir. Bu lekeler özellikle banyo ve mutfaklarda, cam ya da seramik yüzeylerde meydana gelir.

Ayrıca elektrikli ısıtıcıların su koyulan kaplarında da kireçlenmeye neden olup tıkanmalara yol açmaktadır. Bu ölçeklendirme cihazınızda ki kalıntılar aynı zamanda işleyişini de yavaşlatır.

Beyaz sirkenin kendi asetik asit içeriği sayesinde bu su depolarını kolayca temizleyebilirsiniz. Ayrıca mutfak sayaçları ve parke zemin temizliği için beyaz sirke kullanabilirsiniz.

Eşit miktardaki beyaz sirke ve damıtılmış suyu elektrikli su ısıtıcısına doldurun.

1 saat boyunca bir kenarda bekletin.

Ayrıca sirke ve su solüsyonunu kaynatın.

Kireci gevşetmeye yardımcı olmak için başka bir 30 dakika su ısıtıcısında bekletin.

Sonra suyu boşaltın.

İnatçı sert su lekeleri içinde bu işlemi birkaç kez tekrarlayın.

Son olarak, elektrikli su ısıtıcısındaki keskin sirke kokusundan kurtulmak için ısıtıcının içinde bir kaç defa distile su kaynatın.

SU VE LİMON SUYU MİKRODALGA DOSTU

Mikrodalgalar kolay pişirme için yapılmış olmasına rağmen, içerisine koyulan yemeklerin yanması ve yapışmasıyla temizlenmesi çok zor bir hal alabilir. Aslında çoğumuz bu nedenle mikrodalga temizliğini erteliyoruz.

Ama sadece su ve limon suyu ile mikrodalganızı ilk günkü gibi pırıl pırıl yapabilirsiniz. Limonun asitli yapısı iyi bir leke çıkarıcı ve yağ sökücü olarak çalışmaktadır.

Bir mikrodalga bir kase su koyun.

Suya 1 ila 2 adet limon suyu ekleyin. Hatta kaseye sıkılmış limon bırakabilirsiniz.

Mikrodalgayı 3 ila 5 dakika boyunca yüksek güçte çalıştırın.

Mikrodalgayı kapatın, ama 5 dakika boyunca kapağını açmayın.

Sonra, kapıyı açın ve bir bez ile silerek temizleyin.

PASLANMAZ ÇELİKLERİ KABARTMA TOZU İLE TEMİZLEYİN

Paslanmaz çelikleri temiz ve ışıltılı tutmak çok zordur. Düzenli kullanımı nedeniyle pislenmesi çok doğaldır. Bir çok evin lavabosu paslanmaz çeliktendir. Buraları ne kadar fırçalarsanız fırçalayın yinede ilk günkü gibi temiz görünmeyebilir.

Lavabolarını yeni ve parlak tutmak için kabartma tozunu deneyebilirsiniz. Kabartma tozu paslanmaz çeliği çizmeden lavabodaki sert su birikintilerinin yanı sıra yağ birikintilerini de kolayca temizler ve parlatır.

Lavabonuzu hızlı bir şekilde yıkayıp su ile durulayın.

Tüm lavabonun üstüne bolca kabartma tozunu serpin.

10 dakika bekleyin.

Yumuşak bir sünger kullanarak lavaboyu çelik yönünde fırçalayın.

Ardından su ile durulayın.

Bir kağıt havlu ve zeytinyağı ile silerek temizliği bitirin.

İNATÇI KİRLER İÇİN MADENİ YAĞ

Mutfak dolapları, havalandırması ve ocaklar sürekli pişirme nedeniyle inatçı kirlere ve atıklara maruz kalırlar.

Bu lekelerin temizlenmesi oldukça zordur. Merak etmeyin, basit bir doğal temizlik yöntemi ile bu kirlerden kolayca kurtulabilirsiniz.

Bir kağıt havluyu bir miktar mineral yağ içine batırın.

Yağlı ve lekeli yüzeyi bununla silin. Ardından aynı bölgeye biraz kabartma tozu serpip fırçalamaya devam edin.

Son olarak, fazla yağı çıkarmak için başka bir kağıt havlu ile yüzeyi silin.

Sildiğiniz yüzeyi parlak tutmak için yüzey üzerinde bir miktar yağ bırakabilirsiniz. Ayrıca, bu yöntem gelecekteki yapışkan yağ lekelerini önlemek için yüzey üzerinde bir koruyucu kaplama olarak çalışacaktır.

PUSLU ARABA FARLARI İÇİN DİŞ MACUNU

Araba farlarının zamanla tozlanması ve sisli bir hal alması oldukça yaygın bir durumdur. Farların bu kirli görünümünü azalmak ve temiz tutmak oldukça önemlidir. Kirli farlar özellikle yağmurlu havalarda ve geceleri sürüşü zorlaştırır.

Farlarınızın yeniden ilk günkü gibi temiz görünmesi için beyaz diş macunu kullanabilirsiniz. Diş macunu plastik bir cila olarak çalışır ve farlarda ki sisli görünümü temizler.

Bir toz bezi ile farları temizleyin.

Farlara su püskürtün.

Biraz beyaz diş macunu sürün.

Yumuşak bir diş fırçası ile macunu yavaşça tüm far üzerine yayın.

Son olarak, ıslak bir bezle farlardaki macunu temizleyin.

AYNALARDA SİYAH ÇAY MUCİZESİ

Parmak izleri ve su banyodaki aynaları bir süre sonra bakılmaz bir hale getirir. Aynaları pırıl pırıl tutmak için cam temizleyici ve kağıt havlu satın almak zorunda değilsiniz.

Siyah çay ve eski gazete ile banyonuzu temizleyebilirsiniz. Siyah çaydaki tanik asit kir ve yağları eriten bir madde olarak iş görür.

2 3 bardak çay demleyin ve yaklaşık bir saat boyunca bir kenarda bekletin.

Çayın suyunu bir sprey şişesine aktarın.

Spreyi aynalara sıkın ve tüy bırakmayan bir bez ile aynalarınızı temizleyin.

Son olarak, eski bir gazete parçasını buruşturun ve aynanızı silin. Ortaya çıkan temizliğe hayran kalacaksınız.