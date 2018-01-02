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Terminal filmi Tayland’da gerçek oldu!

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BBC’de yer alan habere göre, mayıs ayında Tayland‘a gelen 8 kişilik Zimbabveli aile, yargılanma korkusuyla ülkelerine dönmek istemiyor.

02 Ocak 2018 Salı 17:51
Terminal filmi Tayland’da gerçek oldu!
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Havalimanı polisi, yaklaşık 5 ay Tayland’da kalan ve ekim ayında Kiev aktarmalı olarak İspanya‘ya gitmek isteyen 4 çocuklu aileye İspanya vizeleri olmadığı için uçuş izni vermedi.

Kalış süreleri dolduğu için Tayland’a girmelerine izin verilmeyen aile, polisin ülkelerine dönmeleri önerisini Zimbabve’de yargılanabilecekleri iddiasıyla reddetti. Aile, ekim ayından bu yana Bangkok Havalimanı’nda kalıyor.

AİLENİN YAŞADIKLAR ‘TERMINAL’ FİLMİNE BENZİYOR

Ailenin öyküsü, bir havalimanı çalışanının ailenin çocuklarından biri ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, ailenin yaşadıklarını ünlü yönetmen Steven Spielberg’in 2004 tarihli “Terminal” filmine benzetti.

TAYLAND’DA MUTLULAR

Tayland Göçmenler Bürosu Sözcüsü Cherngron Rimphadee, ailenin durumunun gerçek bir hikayeden uyarlanan Terminal filmi ile karşılaştırılmaması gerektiğine işaret ederek “Bu aile, çok fazla seçeneğe sahip. İstemeleri halinde başka ülkelere seyahat edebilirler veya göçmen merkezine yerleşebilirler. Ama burada olmaktan mutlular.” diye konuştu.

TERMINAL FİLMİ

Terminal filmi, ünlü aktör Tom Hanks’in canlandırdığı Viktor Navorski isimli karakterin New York’taki John F. Kennedy (JFK) Havalimanı’nda başından geçenleri anlatılıyor.

Film, “Krakozhia” adlı hayali bir ülkenin vatandaşı olan Navorski’nin babasının vasiyetini yerine getirmek için geldiği ABD’de yaşadıklarını konu alıyor. Havalimanına indiğinde ülkesinde iç savaş çıkan Navorski, ABD Krakozhia’yı tanımadığı için New York’a gidemiyor ve havalimanında yaşamaya başlıyor.

Sanat Yönetmenleri Derneği tarafından Mükemmellik Ödülü’ne layık görülen film, İranlı Mehran Karimi Nasseri’nin öyküsüne dayanıyor. 1988’de Fransa üzerinden İngiltere’ye geçmeye çalışırken göçmen olduğunu kanıtlayan evrakları kaybeden Nasserini, Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı’nda 18 yıl yaşamak zorunda kalmıştı. Havalimanında rahatsızlanmasının ardından 2006’da hastaneye kaldırılan Nasseri, halen Paris’teki bir sığınma evinde yaşıyor.

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