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Terör saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetti.

05 Haziran 2021 Cumartesi 15:24
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Terör saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetti

Silahlı saldırganlar Burkina Faso'nun kuzeyindeki Solhan köyüne gece saatlerinde saldırı düzenledi, köydeki ev ve marketleri ateşe verdi.

Olayda 100'e yakın sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Hükümet saldırganları "terörist" olarak nitelendirdi.

Burkina Faso ordunun yönetime el koyduğu 2015 yılından bu yana terör saldırılarına sahne oluyor.

Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Burkina Fasoda Terör Saldırısı
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