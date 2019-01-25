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Teröristler iyice köşeye sıkıştı… Şam’la görüşeceklermiş

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG dün Reuters'a açıklamalarda bulundu. Terör örgütünün sözde komutanı Hemo Şam, "Şam ile önümüzdeki günlerde görüşmeyi bekliyoruz" diyerek, Türkiye'nin olası müdahalesinden çekindiklerini açıkça ifade etti.

25 Ocak 2019 Cuma 12:19
Teröristler iyice köşeye sıkıştı… Şam’la görüşeceklermiş

Kendisine yıllardır askeri ve lojistik destek veren ABD’nin Suriye’den ayrılacağının açıklanmasının ardından terör örgütleri kaçacak delik aramaya başladı… Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin Şam yönetimi ile görüşme hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı.

Reuters’a konuşan teröristlerden Sipan Hemo, “Görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlamasını bekliyoruz. Müzakere yürütme girişimleri var. Suriye hükümetinin tavrı olumluydu. Önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlayacağını düşünüyoruz” dedi.

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Reuters haber ajansına temsilcileri tarafından gönderilen ses kaydında terörist, Amerika'nın çekilme kararının acele alındığını ve IŞİD'le mücadelenin hala devam ettiği gerekçesiyle de bunun gerçekleşemeyeceğini iddia etti.

YPG komutanı Hemo, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin hem kendisiyle hem de diğer yetkililerle Türkiye'nin tatmin edilmesi ve Suriye'nin kuzeyinin de korunması konusunu görüştüğünü söyledi.

Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni Amerika'nın silahlandırması NATO müttefiki Türkiye'nin tepkisine yol açmıştı. Ankara Suriyeli Kürt savaşçıları terör örgütü PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor.

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