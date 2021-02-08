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Tesla, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldı

Elektrikli araç üreticisi Tesla, toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıkladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 16:31
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Tesla, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldı

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission-SEC) yaptığı açıklamaya göre, şirket bir sonraki aşamada, araç satışlarında da Bitcoin kabul etmeye başlayacak.

Açıklama, Tesla CEO'su Elon Musk'ın, Bitcoin, Ether, Ripple'ın XRP'si başta olmak üzere birçok popüler kripto para biriminde, yüksek değer artışıyla yansıyan sosyal medya kampanyasının ardından geldi.

Bu operasyonun açıklanmasının ardından kripto para piyasalarının en yüksek hacimli Bitcoin, 43,965.49 dolar ile yeni rekor düzeye kadar tırmandı.

Musk ay başında yaptığı açıklamada, "iyi bir şey" diye nitelendirdiği, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in, "ana akımın dikkatini çekmeye" hazır olduğunu söyledi.

Biyografi kısmına "Bitcoin" yazmıştı

Musk, geçen günlerde Twitter profilindeki biyografi kısmına yalnızca "Bitcoin" yazmış, bunun üzerine Bitcoin'e ilgi hızla yükselmişti.

Musk, ses temelli bir sosyal ağ olan Clubhouse platformundaki konuşmasında, "Bitcoin’in geleneksel finans tarafından geniş kabul görmenin eşiğinde olduğunu düşünüyorum" dedi ve diğer kripto para birimlerine ilişkin güçlü bir fikir sahibi olmadığını vurguladı.

Musk, geçmişte bazı arkadaşlarının kendisini Bitcoin almaya ikna ettiğini ancak "partiye" geç kaldığını söyledi.

Musk ayrıca son günlerde yüzde 40 dolayında yükselen kripto para birimi Dogecoin'deki gelişmeleri yorumladı ve bu gelişmeleri "açıkça kripto para birimleriyle dalga geçmek için bir şaka olarak yapıldı" diye nitelendirdi.

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