Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
banner107

Tesla hisseleri, Musk'ın Twitter yöneticiliğini bırakmasının istenmesinin ardından yükseldi

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın, Twitter'daki üst yöneticilik görevinden istifa edip etmeme konusunda başlattığı ankete katılanların yarısından fazlasının Twitter yöneticiliğini bırakmasını istemesi sonrası Tesla hisseleri yükselişe geçti.

19 Aralık 2022 Pazartesi 22:59
0 Okunma
Tesla hisseleri, Musk'ın Twitter yöneticiliğini bırakmasının istenmesinin ardından yükseldi



Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, borsa açılışından kısa bir süre sonra yüzde 3'e kadar artarak 154,74 dolardan işlem gördü.

Tesla hisseleri, Musk'ın Twitter'ı devralma işlemlerinin tamamlandığı ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmişti.

Tesla hissedarları, Twitter'ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla'daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.

Elon Musk, dün Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini belirtmişti.

Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'da devlet kurumlarındaki darbe şüphelilerine yönelik operasyon
Almanya'da devlet kurumlarındaki darbe şüphelilerine yönelik operasyon
ABD'de 6 Ocak Komitesi, Trump hakkında Adalet Bakanlığı'na suçlama tavsiyesinde bulundu
ABD'de 6 Ocak Komitesi, Trump hakkında Adalet Bakanlığı'na suçlama tavsiyesinde bulundu
Europol'ün sahte ilaç operasyonlarında 349 kişi gözaltına alındı
Europol'ün sahte ilaç operasyonlarında 349 kişi gözaltına alındı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim