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Tesla'nın piyasa değeri yüzde 10 düştü

Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın kişisel Twitter hesabından attığı tweet şirketinin piyasa değerinin 14 milyar dolar azalmasın neden oldu.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:54
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Tesla'nın piyasa değeri yüzde 10 düştü

Elektrikli otomobil üreticisi tesla tarihinin en büyük düşüşlerinden birini yaşadı. Şirketin piyasa değeri 14 milyar dolar azaldı. Bunun nedeni ise şirketin sahibi Elon Musk'ın attığı tweet. 

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, Musk Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Bence Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek" dedi. 

Wall Street Journal gazetesi Musk'a  tweeti sonrası şaka yapıp yapmadığını sorduğunu, "Hayır" yanıtı aldığını yazdı. 

Özellikle 2020'nin ilk döneminde hızla değer kazanan Tesla hisseleri hızlı bir değer kaybı yaşadı ve şirketin değeri 14 milyar dolar azaldı. 

BBC'deki habere göre, Bu düşüş Musk'ın kişisel servetine de yansıdı. Sahip olduğu Tesla  hisselerindeki düşüş nedeniyle  Musk'ın kişisel serveti 3 milyar dolar azaldı. 

Musk'ın bu paylaşımı sonrasında yaşanan düşü sonrası ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor. 

Musk 2018'de de Tesla'nın New York Borsası'ndaki geleceğini yorumladığı bir tweeti sonrası SEC tarafından 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. 

Musk ayrıca SEC tarafından alınan karar kapsamında şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalmıştı.

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